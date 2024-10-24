Подольский комбинат благоустройства займется содержанием площадок для ТКО

В Подольске произошли изменения в управлении контейнерными площадками для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Теперь ответственность за уборку и содержание этих территорий перейдет от управляющих организаций к Подольскому комбинату благоустройства.

На территории муниципалитета расположено 459 площадок, относящихся к многоквартирным домам, и 149 площадок для индивидуального жилищного строительства. Специалисты администрации совместно с региональным оператором «МСК-НТ» регулярно проводят осмотр каждой из них. Ведется работа по предотвращению нарушений в области охраны окружающей среды. Это включает совместные рейды с представителями правоохранительных органов и установку фотоловушек.

На площадках для сбора ТКО разрешено размещение пищевых отходов, тары и упаковки, пакетов и другого пластика, одежды и обуви. Строго запрещено выбрасывать нефтесодержащие отходы, ртутьсодержащие лампы, батареи и аккумуляторы, отходы животноводства, автомобильные шины и другие отходы, не относящиеся к ТКО.

Напомним, что для утилизации бытовой техники, текстиля, стекла и других материалов можно воспользоваться площадкой «Мегабак» на улице Шамотная во вторник и четверг с 09:00 до 18:00.

Жители Подольска могут оставлять обращения по вопросам уборки и содержания мусоросборочных площадок, а также своевременного вывоза ТКО по номеру горячей линии: 8 (495) 663-99-99.

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