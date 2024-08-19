Детсад в Подольске победил на конкурсе инклюзивных учреждений Подмосковья

Детский сад при школе № 16 в Подольске занял 1-е место на региональном этапе конкурса «Лучшая инклюзивная школа России». Вскоре педагоги представят округ и Подмосковье на всероссийском уровне.

Сегодня в дошкольном отделении для детей с интеллектуальными нарушениями более 40 воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Специалисты психолого-педагогического сопровождения успешно презентовали на профессиональном конкурсе инклюзивную образовательную технологию. На всероссийском этапе конкурса педагоги из Подольска также планируют показать хороший результат.

«Желаю удачи и победы! Но какие бы ни были результаты, для нас каждый из вас — большой профессионал и человек с огромным сердцем», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

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