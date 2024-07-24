Подольские врачи спасли женщину после укуса собаки в шею

Подольские врачи спасли 49-летнюю женщину после укуса собаки. По ее словам, она играла с псом в доме у родственников, однако в какой-то момент питомец весом 60 килограммов неожиданно укусил ее за шею.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, врачи Подольской областной клинической больницы диагностировали раны мягких тканей шеи и нижней челюсти, травму руки. Из раны шеи при дыхании воздух выходил наружу, женщина начала задыхаться.

Пациентке провели срочную операцию, которая длилась два с половиной часа.

«Мы выполнили под наркозом нижнюю трахеотомию, то есть обеспечили доступ воздуха в дыхательные пути, провели правостороннюю коллотомию — сделав небольшой надрез на шее, мы герметизировали раны трахеи, чтобы воздух перестал выходить наружу и установили дренаж», — сообщил заведующий ЛОР-отделением больницы Артем Гербергаген.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, дыхание полностью восстановилось, раны зажили, а швы уже сняты.

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