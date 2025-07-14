Подольская бригада скорой помощи спасла подавившегося саморезом ребенка

Врачи скорой помощи спасли трехлетнего ребенка, который подавился саморезом. Юному жителю Подольска потребовалась срочная помощь: он не мог дышать.

Когда врач зашла в дом, кожа мальчика уже приобрела синеватый оттенок из-за нехватки кислорода.

«С помощью приема Геймлиха доктор аккуратно, но решительно прижала ребенка к себе и сделала несколько резких нажатий на живот. После пары попыток изо рта ребенка вылетел металлический саморез, и мальчик смог сделать глубокий вдох», — пояснил заведующий Подольской подстанцией Московской областной станции скорой медицинской помощи Сергей Мохнюк.

Когда ребенку стало лучше, специалисты тщательно осмотрели его и убедились, что все в порядке.

Медики успокоили мать мальчика и рассказали, как правильно действовать в подобных ситуациях.

«Прием Геймлиха — быстрая процедура оказания первой помощи при удушье вследствие блокирования верхних дыхательных путей инородным телом. Обычно пищевыми продуктами, игрушками или мелкими деталями. Дополнительно, при необходимости, также можно использовать толчки в грудную клетку и хлопки по спине», — подчеркнул Мохнюк.

Сотрудники скорой помощи призвали родителей убирать мелкие предметы от ребенка и с особым вниманием подходить к выбору игрушек.