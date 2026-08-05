Подольская больница: пациентка вовремя выявила серьезное заболевание благодаря диспансеризации

Жительница Климовска Юлия Чернова прошла диспансеризацию репродуктивного здоровья в ОСП №6 Подольской областной клинической больницы и узнала о серьезном заболевании. На приеме у гинеколога возникло подозрение на миому большого размера. Заведующая женской консультацией Людмила Путятина направила пациентку на УЗИ, где диагноз подтвердился.

Размер новообразования достигал 14 сантиметров. Из-за особенностей расположения характерные симптомы не проявлялись. Юлия была взволнована, но врач успокоила ее и подробно объяснила план действий. После дополнительного обследования пациентку направили на операцию в Подольский родильный дом, которая прошла успешно.

Сейчас Юлия чувствует себя хорошо и благодарит всех врачей и медицинский персонал за профессионализм и доброе отношение. Она советует всем проходить обследование каждый год.

По словам Людмилы Путятиной, диспансеризация помогает выявлять многие патологии и предотвращать онкологические заболевания.