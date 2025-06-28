Подольск вошел в топ-5 Подмосковья по социально-экономическому развитию

За первый квартал 2025 года в округ привлечено более 50 млрд рублей — в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Эффективно используем территории и активно развиваем индустриальные и технопарки. Сегодня в округе функционируют „Коледино“ и „Валищево“, „Сынково“ и „Подолье“. Их уровень заполняемости — почти 90%. Это порядка 390 предприятий, на которых занято более 45 тысяч человек. В стадии строительства еще четыре площадки. Один из них индустриальный парк „Южный“, это крупнейший проект. До 2028 года в него инвестируют более 15 миллиардов рублей и создадут семь тысяч новых рабочих мест», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

По словам Артамонова, на данный момент в активной стадии реализации находятся 69 инвестиционных проектов, шесть из которых уже завершены. Власти округа стремятся сопровождать предпринимателей на всех этапах развития, поддерживать быстрорастущие компании и своевременно предоставлять участки для строительства новых производств.

Особую поддержку инвесторам оказывает программа предоставления земли без торгов и по символической цене в один рубль — ей уже воспользовались семь проектов.

В Подольске развиваются различные отрасли — от пищевой промышленности до высокотехнологичных производств. Администрация округа продолжит индивидуальную работу с каждым инвестором, способствуя развитию территории как территории роста и возможностей для бизнеса.