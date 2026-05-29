Подольск стал вторым в Подмосковье по числу призеров олимпиады школьников

По итогам прошедшего учебного года Подольск занял второе место среди муниципалитетов Московской области по количеству призеров и победителей Всероссийской олимпиады школьников.Ученики завоевали 25 дипломов на заключительном этапе интеллектуального состязания.

Этот результат — яркое свидетельство высокого уровня школьного образования в округе и плодотворной работы педагогов. Успехи ребят стали возможны благодаря системной подготовке, профессионализму учителей и наставников, которые помогают углубленно изучать предметы и оттачивать олимпиадные навыки, а также поддержке одаренных ребят на всех уровнях — от школ до профильных образовательных центров.

Победители заключительного этапа олимпиады получат региональные выплаты в размере 500 тысяч рублей, призеры — 300 тысяч рублей. Также для них действуют муниципальные меры поддержки: 100 тысяч рублей победителям и 50 тысяч призерам.