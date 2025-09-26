Подольск повысит эффективность использования муниципального имущества

В этом году Министерство обороны РФ передало округу земельный участок в Климовске на Школьной, 50, участки под котельными на Кирова, 74, строение 10, и Маштакова, 4, а также территорию с резервным топливом на улице Кирова. Принята в муниципальную собственность котельная на Большой Серпуховской, 43, на территории АО «ПЭМЗ», которая была в статусе бесхозного объекта. В результате власти округа получили право на обслуживание, в том числе уборку, благоустройство, ремонт и содержание этих территорий.

Работа по выявлению бесхозяйных объектов, среди которых сети водоснабжения, электросети, газораспределительные системы продолжается. Их включают в муниципальную собственность, после чего наладят обслуживание.