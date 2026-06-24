Подольск подписал соглашение о создании маршрута Льва Толстого

В Подмосковье маршрут общей протяженностью более 1570 километров охватит четыре округа, и каждый из них предложит гостям уникальную программу, позволяющую погрузиться в эпоху и быт писателя. Подольск не стал исключением: в округе есть бульвар Толстого и фонтан «Первый бал Наташи Ростовой». По замыслу организаторов, этот путь призван не просто соединить географические точки, но и выстроить смысловую нить, помогающую осознать связь писателя с Россией.

В рамках совместной работы предполагается обмен опытом и информацией между туристическими организациями, привлечение профессиональных экскурсоводов и гидов-переводчиков, а также проведение общих исследований и мероприятий.