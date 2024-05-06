Подмосковным водителям напомнили порядок действий при ДТП | 360°

06 мая 2024, 15:16
Подмосковным водителям напомнили порядок действий при ДТП
Участники почти 2,4 тысячи дорожно-транспортных происшествий обратились на горячую линию ЦБДД МО за минувшую неделю. В Минтрансе Подмосковья уточнили, что 836 из них получили помощь в оформлении аварий в центрах помощи при ДТП, а 293 происшествия оформили по европротоколу.
Служба помощи при ДТП представляет собой единую систему бесплатной помощи при дорожных происшествиях в Подмосковье. Она работает в двух форматах. Дистанционную помощь от специалистов можно получить по телефону в любое время суток.
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Кроме того, можно обратиться за очной помощью, которая включает оформление аварий без пострадавших в специальных центрах помощи. Всего для удобства жителей Подмосковья на территории региона работают 15 таких центров.
«Всего квалифицированную помощь получили 7730 водителей», — добавили в ведомстве.
Автолюбителям, попавшим в ДТП без пострадавших, рекомендуется обращаться по номеру 112 или на горячую линию по телефону 8 (800) 444-58-34. После этого необходимо действовать в соответствии с инструкциями оператора.
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ДТП
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