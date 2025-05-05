Минтранс Подмосковья напомнил о бесплатном такси для ветеранов

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, зарегистрированные в Подмосковье, могут бесплатно пользоваться такси. Услуга доступна с 2017 года и особенно актуальна в преддверии 9 Мая.

Для заказа машины нужно позвонить по номеру 122 (доб. 5) и сообщить оператору данные ветерана, адрес и пункт назначения. Услуга доступна для тех, кто внесен в списки органов соцзащиты.

После оформления заказа придет СМС с данными автомобиля. Звонки принимают с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00. Стоимость поездок не должна превышать 1000 рублей в месяц, а их количество не ограничено.

Кроме того, к 80-летию Победы в Одинцове организуют бесплатные поездки ветеранов в Парк Победы. Для этого выделят 10 машин. Также 200 такси в регионе украсили георгиевскими лентами и поздравительными надписями.