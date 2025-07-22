Подмосковным ученым напомнили о льготной ипотеке

Прием заявок на получение льготной ипотеки для ученых и специалистов научных организаций начался в Подмосковье. Подать заявку на получение поддержки можно через региональный портал .

Получить поддержку могут ученые, а также уникальные специалисты научных организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса, напомнили в региональном Мининвесте.

«Бюджетная ипотека — это способ обеспечить ценных специалистов и ученых комфортным доступным жильем. Участники этой программы смогут получить социальную выплату в размере 40% от расчетной стоимости приобретаемого жилья на оплату первоначального взноса при оформлении ипотеки», — отметила заместитель председателя правительства — глава министерства Екатерина Зиновьева.

Ученые могут получить льготную ипотеку в рамках госпрограммы «Жилище». Меру поддержки реализуют в Подмосковье второй год.

Узнать больше об участии в конкурсном отборе можно по ссылке.