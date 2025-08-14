Подмосковным студентам напомнили о продлении карт «Стрелка»

Подмосковным учащимся напомнили о необходимости вовремя подлить действие транспортной карты «Стрелка». Это позволит сэкономить на проезде в новом учебном году.

Продлить действие карты можно через мобильное приложение «Добродел», рассказали в Мингосуправления Подмосковья. Для этого нужно перейти в раздел «Услуги» — «Все услуги» — «Прочее» — «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка», после чего выбрать функцию подтверждения права на льготу и заполнить заявление. Это необходимо сделать до 25 августа.

После 15 августа можно подать заявление на активацию льготы для привязанной карте «МИР».

В ведомстве добавили, что действие карты продлят автоматически для учащихся школ и колледжей.

Скачать мобильное приложение «Добродел» можно по ссылке.