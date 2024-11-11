Подмосковным школьникам рассказали о программах колледжа «Московия»

Профессиональные пробы «Билет в будущее» провели на базе колледжа «Московия» для школьников Подмосковья. Ребята смогли попробовать себя в таких профессиях как спасатель, автомеханик, специалист по сервису на транспорте и других.
Как рассказали в Министерстве образования Московской области, на занятиях в школьники познакомились с основными направлениями подготовки по различным специальностям. Ученики средней и старшей школы поучаствовали в мастер-классах, пообщались с профессионалами своего дела и получили советы по выбору дальнейшего пути.
«Профессиональные пробы „Билет в будущее“ стали важным шагом для школьников, открыв для них двери в мир будущих возможностей и профессиональных достижений», — подчеркнули в ведомстве.
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