Подмосковным школьникам рассказали о программах колледжа «Московия»

Профессиональные пробы «Билет в будущее» провели на базе колледжа «Московия» для школьников Подмосковья. Ребята смогли попробовать себя в таких профессиях как спасатель, автомеханик, специалист по сервису на транспорте и других.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, на занятиях в школьники познакомились с основными направлениями подготовки по различным специальностям. Ученики средней и старшей школы поучаствовали в мастер-классах, пообщались с профессионалами своего дела и получили советы по выбору дальнейшего пути.

«Профессиональные пробы „Билет в будущее“ стали важным шагом для школьников, открыв для них двери в мир будущих возможностей и профессиональных достижений», — подчеркнули в ведомстве.