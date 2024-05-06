Подмосковным школьникам объяснят правила покупок в интернете | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 13:46 Подмосковным школьникам объяснят правила покупок в интернете Unsplash

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Школьникам Московской области объяснят правила безопасных покупок в интернете. Занятия пройдут в рамках нового сезона «Цифрового ликбеза».

В рамках нового цикла лекций эксперты раскроют темы выбора надежных продавцов и товаров, безопасного общения через инструменты платформы, оформления доставки, правил размещения объявлений.

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Кроме того, они дадут советы по сохранению персональных данных и денег при совершении интернет-сделок. Уже с 6 мая по 28 июня на сайте «Цифрового ликбеза» можно будет найти и ознакомиться с видеоматериалами, посвященными правилам кибербезопасности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ. На ближайшее время перед регионом стоит задача — отличиться по качеству образования.

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