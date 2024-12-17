Подмосковным школьникам напомнят правила безопасности на дорогах в каникулы

Комплексное информационно-профилактическое мероприятие «Зимние каникулы» стартовало в Подмосковье. Оно продлится до 13 января 2025 года.

Мероприятие ориентировано на предотвращение аварийных ситуаций с участием детей и подростков, а также на развитие у них навыков безопасного поведения на дороге. В Госавтоинспекции Подмосковья подчеркнули важность этого направления.

До конца текущего года полицейские проведут тематические занятия для школьников и воспитанников детских садов, в которых расскажут о соблюдении правил дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции также примут участие в конференциях, педагогических советах и родительских собраниях, посвященных безопасности детей на дорогах. В дополнительных образовательных учреждениях автоинспекторы организуют интерактивные мероприятия.

В каждом городском округе Подмосковья запланированы акции, такие как «Безопасная зима», «Пропусти пешехода», «Безопасный двор», «Засветись!», «Маленький пассажир — большая ответственность!» и «Безопасная горка».

Кроме того, Госавтоинспекция реализует профилактическое мероприятие под названием «Ребенок — пассажир, пешеход». Оно направлено на предупреждение нарушений ПДД со стороны несовершеннолетних пешеходов и водителей, которые неправильно перевозят детей в транспортных средствах.