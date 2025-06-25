Подмосковным школьникам напомнили о возможности пройти «Уроки цифры» на каникулах

Подмосковные школьники могут пройти все «Уроки цифры» онлайн на сайте проекта во время летних каникул. Там собраны все занятия, которые подводились в рамках проекта с 2018 года — это 40 уроков.

Как сообщили в Мингосуправления Подмосковья, уроки рассчитаны на учащихся с первого по 11-й классы. Они охватывают разные темы: от информационной безопасности до квантовых технологий.

Уроки в игровом формате сопровождаются видеороликами и практическими заданиями. Все это доступно бесплатно по ссылке.

Проект реализовала АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения и Минцифры России в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».