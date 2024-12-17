Подмосковным сервисом «Градоподборка» воспользовались 10 млн раз за год

Цифровые ресурсы пользуются большой популярностью у жителей Подмосковья. Один из них — геопортал Московской области. Портал регулярно обновляется, поддерживая актуальность информации и отвечая на запросы пользователей.

«Один из сервисов — „Градпроработка“ продолжает набирать популярность и уверенно приближается к десяти миллионам использований с момента его запуска. С начала 2024 года сервисом воспользовались 3,3 миллиона человек, что на 1,2 миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года», ­– отметил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Главная функция сервиса — оценка градостроительного потенциала территории и предоставление доступа к базовым пространственным данным. Пользователи также могут получить информацию о градостроительном потенциале земельного участка, его виде разрешенного использования в соответствии с утвержденными ПЗЗ и другие сведения.

«Навигация ресурса и использование сервиса „Градпроработка“ интуитивно понятны, что существенно упростит процесс поиска информации пользователям — для этого достаточно ввести кадастровый номер интересующего земельного участка в поисковой строке», — добавил генеральный директор «Мособлгеотрест» Дмитрий Гаврилов.