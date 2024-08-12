Подмосковным родителям дали советы о безопасности детей перед 1 сентября

Главное управление региональной безопасности Московской области призвало родителей провести беседы с детьми в преддверии нового учебного года. Этот вопрос особенно актуален для тех, чьи дети впервые пойдут в школу и будут самостоятельно передвигаться пешком или на общественном транспорте.

Обсуждая простые правила, родители могут помочь детям правильно действовать в сложных ситуациях и минимизировать риск столкновения с опасными людьми. Специалисты рекомендуют напомнить детям несколько простых правил.

Так, следует избегать разговоров с незнакомцами, не принимать угощения от посторонних, не входить в лифт или подъезд с незнакомыми людьми, не садиться в автомобили к незнакомцам и не задерживаться на улице после занятий, особенно с наступлением темноты.

Также есть несколько важных моментов, которые необходимо объяснить ребенку. Он должен четко понимать, что не нужно уходить с незнакомцами. Родителям стоит определить круг людей, которым их ребенок может доверять, чтобы исключить возможность ухода из школы с опасным человеком.

Важно заранее обговорить безопасный маршрут домой. Для этого нужно прогуляться с ребенком по этой дороге и убедиться, что он запомнит его. Кроме того, маленький ученик должен знать свое имя, домашний адрес, а также имена и телефоны родителей. Это поможет ему ориентироваться в случае потери.

«Постоянно проговаривайте и напоминайте эти простые правила, ведь за жизнь и здоровье ребенка отвечает в первую очередь родитель!» — добавили в ГУРБ Московской области.

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