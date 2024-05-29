Подмосковным предпринимателям напомнили об обязательной регистрации аттракционов

Фото: Медиасток.рф

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области напомнило предпринимателям о необходимости регистрации аттракционов до ввода их в эксплуатацию. Для получения необходимых документов представителям подмосковного бизнеса нужно авторизоваться на региональном сайте госуслуг с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА.

Как пояснили в ведомстве, регистрация обязательна для всех видов аттракционов, включая карусели, колеса обозрения, 5D-кинотеатры и аэротрубы, а при его перемещении на другое место необходимо также получить временную регистрацию по новому месту нахождения. На входе требуется разместить государственный регистрационный знак.

Услуга платная и предназначена для индивидуальных предпринимателей или юридических лиц. Размер госпошлины зависит от цели обращения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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