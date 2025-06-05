Подмосковным предпринимателям напомнили о заключении договора на летнее кафе

Подмосковным предпринимателям напомнили о необходимости заключения специального договора для размещения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания. Сделать это можно через «Госуслуги». С начала года в регионе уже подали 340 таких заявок.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, подать заявку могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые планируют разместить сезонное кафе на земельных участках, находящихся в неразграниченной государственной или муниципальной собственности.

Для этого нужно авторизоваться на региональном портале через ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Перед этим следует изучить рекомендации по внешнему оформлению кафе.

Услуга доступна в раздел «Бизнесу» — «Развитие бизнеса» — «Организация деятельности». Ее предоставляют бесплатно.

Вители Подмосковья могут получать разнообразные госуслуги онлайн благодаря нацпроекту Экономика данных и цифровая трансформация государства».