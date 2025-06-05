Сегодня 13:55 Подмосковным предпринимателям напомнили о заключении договора на летнее кафе Фото: Новый этап снятия ограничений из-за коронавируса в Москве / Медиасток.рф
Подмосковным предпринимателям напомнили о необходимости заключения специального договора для размещения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания. Сделать это можно через «Госуслуги». С начала года в регионе уже подали 340 таких заявок.
Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, подать заявку могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые планируют разместить сезонное кафе на земельных участках, находящихся в неразграниченной государственной или муниципальной собственности.
Для этого нужно авторизоваться на региональном портале через ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Перед этим следует изучить
рекомендации по внешнему оформлению кафе. Услуга доступна в раздел «Бизнесу» — «Развитие бизнеса» — «Организация деятельности». Ее предоставляют бесплатно.
Вители Подмосковья могут получать разнообразные госуслуги онлайн благодаря нацпроекту Экономика данных и цифровая трансформация государства».
06 июня 2025 01:29 Мать в Индии отдала 13-летнюю дочь насильникам, чтобы «научить жизни»
06 июня 2025 01:26 На телах погибших в оккупации ВСУ курян нашли следы электрошокера
06 июня 2025 01:24 Мизулина и Шаман вышли в свет перед обещанной свадьбой
06 июня 2025 00:45 «Революция наоборот». Симоньян позабавила размолвка между Трампом и Маском
06 июня 2025 00:39 «Окна задрожали». Мощный взрыв прогремел в Брянске
06 июня 2025 00:23 «Бандеровская гнида». Медведев высмеял Мерца Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024
18+
Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Коваль А.Л. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте