Подмосковным предпринимателям напомнили о программе «зонтичных» поручительств

Корпорация МСП объявила о доведении лимитов на общую сумму 15 миллиардов рублей для банков-партнеров в рамках программы «зонтичных» поручительств, предназначенной для поддержки малого и среднего бизнеса. Используя этот государственный инструмент, предприниматели смогут получить не менее 30 миллиардов рублей в кредит в первом квартале 2025 года.

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, «зонтичные» поручительства предоставляют бизнесу возможность получать заемное финансирование в случаях, когда отсутствуют или недостаточны залоги. Этот продукт признан одним из наиболее эффективных инструментов поддержки развития МСП и включен в обновленную стратегию корпорации. Исаевич также отметил, что в соответствии с этим инструментом малый и средний бизнес сможет привлечь как минимум 1,3 триллиона рублей в виде банковских кредитов до 2030 года.

С 2022 года «зонтичные» поручительства стали основным инструментом гарантийной поддержки Корпорации МСП, что произошло по поручению президента Владимира Путина. В конце 2024 года был принят закон, продлевающий срок действия механизма «зонтичных» поручительств, без которого каждый третий кредит для предпринимателей оказался бы недоступен.

Следует отметить, что «зонтичные» поручительства покрывают до 50% суммы банковского кредита, причем сумма одного поручительства может достигать 1 миллиарда рублей и предоставляться на срок до 10 лет.