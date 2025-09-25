Подмосковным предпринимателям напомнили о помощи при регистрации товарного знака
Подмосковные предприниматели могут получить помощь в регистрации товарного знака или патента. Прием заявок на содействие в процедуре продлится до 30 сентября.
Центр «Мой бизнес» поможет предпринимателям проверить товарный знак или патент на охраноспособность, а также разработает рекомендации по доработке документов и подготовит регистрационную заявку.
В программу также входит финансирование на сумму до 150 тысяч рублей. При этом госпошлины заявитель оплачивает самостоятельно.
Для получения поддержки предприниматель должен быть зарегистрирован в Подмосковье и иметь статус субъекта МСП в реестре.
Узнать больше об услуге и подать заявку можно по ссылке.
Больше информации о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье — на инвестиционном портале.