Подмосковным предпринимателям напомнили о помощи при регистрации товарного знака

Подмосковные предприниматели могут получить помощь в регистрации товарного знака или патента. Прием заявок на содействие в процедуре продлится до 30 сентября.

Центр «Мой бизнес» поможет предпринимателям проверить товарный знак или патент на охраноспособность, а также разработает рекомендации по доработке документов и подготовит регистрационную заявку.

В программу также входит финансирование на сумму до 150 тысяч рублей. При этом госпошлины заявитель оплачивает самостоятельно.

Для получения поддержки предприниматель должен быть зарегистрирован в Подмосковье и иметь статус субъекта МСП в реестре.

