Подмосковным предпринимателям напомнили о льготных кредитах на развитие

Предприниматели Подмосковья получили кредиты от областного фонда микрофинансирования на общую сумму более 440 миллионов рублей с начала года. Всего за этот период организация выдала 206 займов.

Как рассказали в областном Мининвесте, самой востребованной оказалась программа для социальных предприятий.

«Наиболее востребованными программами в этом периоде стали „Социальный бизнес“, в рамках которой выдано 64 займа на 87,2 миллиона рублей, а также „Производство“ — предоставлено 35 займов на 93,2 миллиона рублей», — сказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Одним из получателей поддержки стала стоматология «Хьюстом» из Жуковского. Компания получила средства на приобретение нового оборудования.

Льготный кредит также предоставили предприятию «Ароматы тайги» из Люберец. Оно занимается переработкой грибов и ягод, выпускает соления, замороженные и сушеные продукты.

Узнать больше о программах фонда можно по ссылке.