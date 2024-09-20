Подмосковным предпринимателям напомнили о консультациях через Telegram-бот

Telegram-бот для предпринимателей запустили в Подмосковье. Он сможет проконсультировать владельцев бизнеса по разным вопросам.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, чат может поделиться шаблонами документов, полезными ссылками и алгоритмами. Через него можно получить информацию о последних изменениях в законодательстве, сроках проведения конкурсов, мерах поддержки, грантах и льготах.

«Цифровой консультант предоставляет предпринимателям актуальную информацию в удобном и доступном формате. Бот начал свою работу в начале 2024 года. Наиболее популярными темами обращений стали „услуги для бизнеса“, „финансовая поддержка“ и „календарь субсидий для бизнеса“, — рассказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Чат-бот доступен по ссылке.

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