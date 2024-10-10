Подмосковным предпринимателям дали советы по борьбе с телефонными мошенниками

Как защитить свои данные, рассказала адвокат Адвокатской палаты Московской области Вероника Полякова на обучающем вебинаре для предпринимателей Подмосковья. Она является специалистом в сфере экономических и должностных преступлений.

По ее словам, около четверти всех уголовных дел в России связаны с мошенничеством, наиболее распространенными формами которого остаются телефонные звонки и интернет-обман. Спикер подробно остановилась на различных методах, которые используют злоумышленники, таких как фишинг, сайты-двойники и звонки с подделкой голоса знакомых. Также она упомянула о новых намеренных обманах, включая поддельные звонки якобы из судов и от центров «Мой бизнес».

Эксперт также дала ряд советов о том, как можно обезопасить себя. Так рекомендуется использовать двухфакторную аутентификацию на портале госуслуг, установить приложение для распознавания подозрительных звонков на мобильном телефоне и ограничить входящие вызовы так, чтобы принимать звонки только от контактов из телефонной книги.

С презентацией вебинара «Телефонное мошенничество. Как обезопасить себя и свои деньги» можно ознакомиться на сайте уполномоченного в разделе «Правовое просвещение».

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