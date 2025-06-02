Подмосковным НКО выделят свыше 90 млн рублей на социально значимые проекты

В Московской области стартовал пятый ежегодный грантовый конкурс для некоммерческих организаций. В этом году на поддержку социально значимых инициатив выделили 92 миллиона рублей.

Финансирование можно получить по четырем ключевым направлениям: культура и искусство, социальная защита, молодежная политика и волонтерство. Участвовать могут все зарегистрированные в регионе некоммерческие организации, соответствующие требованиям конкурса.

«Более 340 миллионов было направлено на реализацию более 160 социально значимых проектов. Это масштабные фестивали и военно-патриотические игры для детей и молодежи, образовательные форумы, мероприятия, направленные на сохранение культурного наследия, поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья и многое другое», — отметила подчеркнула министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Для участия необходимо до 1 июля подать заявку на сайте, подробно описав свой проект, его значимость и ожидаемые результаты. Жюри оценит проекты, а 3 сентября объявит победителей.