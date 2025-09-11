Подмосковным избирателям напомнили о телефонных консультациях по вопросам выборов

Трехдневные выборы в Советы депутатов начнутся 12 сентября в Балашихе, Подольске, Дмитрове, Лыткарине, Фрязине, Шатуре, Электростали, Молодежном и Луховицах. Избиратели смогут задать вопросы о процедуре в «Службе заботы» по телефону 8 (800) 550-97-44.

Операторы службы ответят на вопросы избирателей об участках, использовании дистанционного голосования и другие.

«Для ответов на все вопросы традиционно работает „Служба заботы“ избирательной комиссии Московской области. По бесплатному номеру 8 (800) 550-97-44 вам подскажут адрес вашего участка, объяснят порядок голосования на дому», — отметил депутат Госдумы от «Единой России» Никита Чаплин.

К Единому дню голосования в Подмосковье подготовят 593 участковые избирательные комиссии.

Партия «Единая Россия» выдвинула 196 кандидатов и подготовила около 600 наблюдателей.

Во вторник в Балашихе открылся Центр общественного наблюдения за выборами. Там эксперты и юристы будут оперативно фиксировать обращения и анализировать ситуацию на избирательных участках.