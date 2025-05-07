Подмосковным IT-компаниям напомнили о подтверждении аккредитации

Ежегодное подтверждение государственной аккредитации для IT-компаний началось в Подмосковье. С 7 мая по 1 июня организации могут подать заявление через «Госуслуги» .

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, для подтверждения аккредитации компаниям необходимо предоставить полный пакет документов. В специальной форму требуется внести информацию о доходах и прикрепить ссылку на действующий официальный сайт компании. Разработчикам программного обеспечения дополнительно нужно указать наименования и номера своих продуктов в реестре российского ПО, а также доходы от их реализации.

Важным требованием является актуализация согласия на раскрытие налоговой тайны, которое необходимо подать по установленной инструкции. Компаниям следует убедиться, что уровень средней заработной платы сотрудников не ниже показателей по стране или региону.

Услуга полностью доступна в электронном формате на Едином портале госуслуг. Компании, не подавшие согласие или допустившие ошибки в документах, получат уведомления через портал и на электронную почту.