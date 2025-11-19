Подмосковным инвалидам напомнили о выплатах на оборудование для реабилитации

Жители Подмосковья могут онлайн подать выплаты на получение технических средств реабилитации. С начала года этой возможностью воспользовались более трех тысяч раз.

Получить поддержку могут инвалиды первой, второй и третьей групп, а также дети-инвалиды младше 18 лет, которые проживают в Подмосковье. При этом их программа реабилитации должна предусматривать такие технические средства.

Подать заявку можно через «Госуслуги» в разделе «Поддержка» — «Доступная среда». Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму и приложить реквизиты для перечисления средств.

Выплату назначают на каждое указанное в программе средство.