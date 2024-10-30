Подмосковный центр занятости напомнил о помощи инвалидам с трудоустройством

Около 15 тысяч квотируемых рабочих мест для инвалидов создали в Подмосковье. Свыше 70% из них уже заняты. О самых необычных предложениях для жителей с ограничениями по здоровью рассказали в Минсоцразвития региона.

Трудоустройству инвалидов в Подмосковье уделяют большое внимание. Для компаний с численностью работников более 35 положена квота для приема на работу людей с ограниченными возможностями, она составляет 2%.

«В нашем регионе порядка 15 тысяч квотируемых рабочих мест для жителей с особенностями здоровья. Уже более 70% вакансий заняты — это свыше 10 тысяч трудоустроеных инвалидов. Такой подход к трудоустройству помогает интегрировать людей с инвалидностью в общество», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В министерстве добавили, что инвалидам доступны и необычные предложения. Так, в регионе требуются разрисовщики по стеклу, артист оркестра фото-видеооператор и другие специалисты.

Найти подходящее место работы жители могут через Центр занятости, а также на портале «Работа в России». Сейчас на нем размещено более 1,3 тысячи вакансий для инвалидов.