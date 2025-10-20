Подмосковным госслужащим напомнили о необходимости декларировать доходы

Государственные и муниципальные служащие обязаны декларировать все полученные доходы. Правила касаются и продажи личных вещей на интернет-площадках и специализированных платформах, напомнили в управлении регбезопасности Подмосковья.

Все вырученные средства требуется отражать в разделе «Сведения о доходах» в строке «Иные доходы». Даже если это маленькие предметы домашней обстановки или бытовые вещи, необходимо указывать их совокупный доход от реализации.

Всех подмосковных госслужащих призвали соблюдать правила декларирования и проверять заполненные документы во избежание последствий.