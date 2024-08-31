Подмосковным бизнесменам разъяснили вопросы земельного контроля

Совместное заседание Экспертного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Московской области и Межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей прокуратуры региона прошло в областном доме правительства. Его главными темами стали вопросы земельного контроля.

Участники обсудили, как использовать землю для бизнеса с умом, какие наказания следуют за незаконное обращение с участками для бизнесменов и другие вопросы.

«Мы попытались выработать определенный механизм, каким образом, с точки зрения государства и с точки зрения бизнеса, сделать использование всех земельных участков, не только сельхозземли, более эффективно, чтобы они могли приносить большую прибыль и приносить отдачу для бизнеса и в целом, как для общества, так и для государства», — рассказал Владимир Головнев.

Члены бизнес-объединений заслушали доклады представителей подмосковных ведомств и министерств о земельном контроле, налогообложении и применении наказаний в случае правонарушений в этой сфере. Предприниматели со своей стороны предложили варианты улучшения сотрудничества с госорганами.