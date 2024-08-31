Подмосковным бизнесменам разъяснили вопросы земельного контроля

Фото: Телеканал «360»

Совместное заседание Экспертного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Московской области и Межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей прокуратуры региона прошло в областном доме правительства. Его главными темами стали вопросы земельного контроля.

Участники обсудили, как использовать землю для бизнеса с умом, какие наказания следуют за незаконное обращение с участками для бизнесменов и другие вопросы.

«Мы попытались выработать определенный механизм, каким образом, с точки зрения государства и с точки зрения бизнеса, сделать использование всех земельных участков, не только сельхозземли, более эффективно, чтобы они могли приносить большую прибыль и приносить отдачу для бизнеса и в целом, как для общества, так и для государства», — рассказал Владимир Головнев.

Члены бизнес-объединений заслушали доклады представителей подмосковных ведомств и министерств о земельном контроле, налогообложении и применении наказаний в случае правонарушений в этой сфере. Предприниматели со своей стороны предложили варианты улучшения сотрудничества с госорганами.

«Те земельные участки, которые у нас сегодня находятся в сельскохозяйственном товарообороте, наша задача как государства обеспечить, чтобы они использовались по назначению. В федеральном и региональном Минсельхозе предусмотрены меры поддержки, такие как возмещение затрат на ввод данных земель в оборот», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Двойных.

Основная цель таких встреч — установить прочную связь между властями и бизнесом. Контрольно-надзорные органы оказывают помощь предпринимателям в том числе в условиях изменения законодательства.

«Идеология взаимодействия государства и бизнеса состоит в следующем: необходимо повышать нашу эффективность — и государства, и бизнеса. В этом должны быть заинтересованы обе стороны, особенно в крайне сложных нынешних геополитических условиях», — указал прокурор Московской области Сергей Забатурин.

Подобные встречи областных властей и предпринимательского сообщества в Подмосковье проводят раз в квартал.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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