Подмосковным абитуриентам напомнили о востребованности профессии эколога

Приемная кампания в вузе и колледжи начинается в Подмосковье. В региональном Минэкологии напомнили будущим студентам о востребованности профессии эколога.

Как рассказал глава ведомства Виталий Мосин, повышенный спрос на эколого наблюдается давно, поэтому абитуриентам посоветовали выбирать специальности этого направления.

«Мы советуем молодым людям московского региона всерьез задуматься о профессии эколога. Что касается выбора вуза, стоит подумать о Тимирязевской академии, где при нашей поддержке была открыта базовая кафедра экологии. Выпускникам академии всегда найдется достойная работа, возможно, и в нашем министерстве», — сказал он.

Перспективность профессии подтверждают исследования кадрового портала России HeadHunter. Высокий спрос также наблюдается на профессии в сфере строительства, недвижимости, бизнеса, добывающих отраслей, ритейла и в пищевом производстве.