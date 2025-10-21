Подмосковный земнадзор закрыл 35 нелегальных шиномонтажных мастерских

Порядка четырех тысяч шиномонтажных мастерских в Подмосковье проверят на предмет соблюдения земельного законодательства. Нарушения уже обнаружили в 412 местах, 35 из них были вынуждены прекратить свою работу.

«Действующие нормы права позволяют владельцам участков скорректировать вид разрешенного использования земли и продолжить работу легально. 27 владельцев воспользовались этой возможностью и привели статус своей недвижимости в соответствие с осуществляемым видом деятельности — оказанием услуг шиномонтажа», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Плодотворная работа по мониторингу была проведена в Рузском и Лосино-Петровском округах, а также Щелкове, Кашире и Коломне.

Например, в Рузском закрыли три незаконно действующие шиномонтажки, в том числе и в деревне Таблово. Место, где работала эта мастерская, предназначалось для строительства магазина.

Также три дорожных сервиса прекратили осуществлять деятельность в Щелкове. Один из них находился на территории Агрохим, и на его участке должно было располагаться производство.

В Минимущества Московской области напомнили, что сначала инспекторы выдают нарушителям предостережения, а после проводят повторную проверку. И только если проблему не исправили, принимаются меры.