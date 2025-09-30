Подмосковный завод представит продукцию на российской агропромышленной выставке

Группа «Черкизово» представит продукцию на российской выставке «Золотая осень — 2025». На стенде Московской области компания покажет работу крупнейшего в России роботизированного завода сырокопченых колбас, где почти все процессы автоматизированы и участие человека сведено к минимуму.

Завод в Кашире работает с 2018 года, на его строительство направили семь миллиардов рублей. Производство построили по принципам «Индустрии 4.0», что позволяет выпускать продукцию стабильно высокого качества. Только в 2024 году предприятие произвело 12,3 тысячи тонн сырокопченых колбас.

«Черкизово» — один из крупнейших агропромышленных холдингов страны: в него входят птицефабрики, свинокомплексы, мясокомбинаты, комбикормовые заводы и элеваторы. В Подмосковье компания выращивает бройлеров в Раменском и Одинцовском округах, выпускает продукцию из куриного мяса и владеет комбикормовым заводом в Ожерелье, который может производить до 500 тысяч тонн комбикорма в год. За 2023–2024 годы инвестиции холдинга в регион превысили 3,5 миллиарда рублей.

По данным Минсельхоза Московской области, в 2024 году в регионе выпустили почти 290 тыс. тонн мяса птицы и более 267 тысяч тонн колбас. Подмосковье стало лидером в ЦФО по экспорту мяса птицы — 124 тысячи тонн, а поставки колбасных изделий выросли на четверть и составили 9,1 тысячи тонн.