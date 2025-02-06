Подмосковный завод представил машину для обработки самолетов от обледенения

В комплексе «Крокус Экспо» проходит 12-я Национальная выставка инфраструктуры гражданской авиации. Завод «Элемет» из Электрогорска представил на ней инновационную машину для противообледенительной обработки самолетов.

ПМ-Гейзер «Элемет» может удалять с поверхности воздушных судов снег и лед, а также наносить на фюзеляж специальные жидкости. Кроме того, эта машина может мыть летательные аппараты.

Устройство оснащено защитным колпаком для оператора, телескопическим подъемником до 22 метров, системой пропорционального смешивания жидкостей и подогревом реагентов. Оно может работать температуре воздуха до -40 градусов.

«Машина, по существу, является импортозамещением западных образцов. Мы — единственные поставщики и производители такой техники», — рассказал исполнительный директор завода «Элемет» Михаил Репников.

После завершения выставки технику отправят в авиагавань Новокузнецка.

В общей сложности завод в Электрогорск изготовил 52 такие машины, которые уже сейчас успешно применяют в 40 аэропортах России и Белоруссии.