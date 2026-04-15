Подмосковный застройщик возведет 16 школ и детских садов до 2035 года

В Московской области группа компаний ФСК расширяет планы по строительству социальной инфраструктуры в новых жилых районах. В рамках программы комплексного развития территорий девелопер до 2035 года возведет 16 объектов.

В проектный портфель застройщика входят семь школ более чем на 9,6 тысячи учеников и девять детских садов, где смогут заниматься свыше четырех тысяч детей. Эти объекты должны закрыть потребности быстро растущих жилых кварталов и сделать их более комфортными для семей.

Ключевой площадкой строительства станет Ленинский городской округ. Там девелопер реализует сразу несколько проектов под брендом «1-й ДСК», включая жилые комплексы «Южная Битца», «1-й Донской» и «1-й Южный».

В этом округе появится половина всех запланированных социальных объектов — восемь зданий. При этом одна из школ на 1150 мест уже готовится к открытию. Она станет завершающим социальным объектом в жилом комплексе «Южная Битца», где ранее возвели 11 жилых домов.

Еще восемь образовательных учреждений компания возведет в Химках — в рамках проектов «1-й Химкинский» и «1-й Шереметьевский». В последнем до конца года планируют открыть муниципальную школу на 1100 учеников.

Здание будет современным и функциональным: с двумя спортивными залами, актовым залом на 550 мест, библиотекой и специализированными кабинетами для учебных проектов и исследований. Также в школе предусмотрен собственный бассейн.

Всего в рамках программы комплексного развития территорий ГК ФСК сейчас строит семь жилых комплексов общей площадью более 270 гектаров.