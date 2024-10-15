Делегация из Луганска посетила Зарайск для обмена опытом благоустройства

Главы и заместители муниципальных образований из Луганской области приехали в Зарайск, чтобы посмотреть на результат благоустройства. Для гостей подготовили и экскурсионную программу по Зарайскому кремлю.

Властям Зарайска было что продемонстрировать коллегам. За пять лет в городе благоустроили девять общественных пространств. Он трижды становился победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды.

«Люди приехали для того, чтобы мы с ними могли поделиться опытом создания комфортной городской среды. Мы показали, как благоустраивалась набережная и улицы города», — рассказал глава муниципалитета Виктор Петрущенко.