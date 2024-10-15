Делегация из Луганска посетила Зарайск для обмена опытом благоустройства

Главы и заместители муниципальных образований из Луганской области приехали в Зарайск, чтобы посмотреть на результат благоустройства. Для гостей подготовили и экскурсионную программу по Зарайскому кремлю.
Властям Зарайска было что продемонстрировать коллегам. За пять лет в городе благоустроили девять общественных пространств. Он трижды становился победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды.
«Люди приехали для того, чтобы мы с ними могли поделиться опытом создания комфортной городской среды. Мы показали, как благоустраивалась набережная и улицы города», — рассказал глава муниципалитета Виктор Петрущенко.
Набережная в Зарайске впечатляет. Площадь благоустройства составила почти шесть гектаров. Это теперь главное место притяжения туристов и местных жителей. Здесь появились исторические и археологические арт-объекты, пляж, настилы.
Гости также прошлись по центральным улицам города. Новый облик в Зарайске обрели Советская и частично Октябрьская улицы. В результате благоустройства на них заменили покрытие проездов и тротуаров, расширили пешеходную зону и организовали места для отдыха. Члены луганской делегации остались под большим впечатлением от увиденного.