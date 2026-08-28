Подмосковный врач Зенкова: привычка двигаться важнее спортивных рекордов

Повседневная ходьба и прочие ежедневные действия вносят существенный вклад в поддержку здоровья. Врач по медицинской профилактике Рузской больницы Инна Зенкова отметила, что физическая активность не ограничивается рамками тренажерного зала.

Поездки на велосипеде, плавание, подъем по лестнице или зимние прогулки на лыжах эффективно интегрируют нагрузку в рутину. Этому посвящена тематическая неделя популяризации активного образа жизни, которую Минздрав России проводит с 24 по 30 августа.

«Для здоровья важен не спортивный результат, а сама привычка быть активным. Регулярная физическая нагрузка поддерживает работу сердечно-сосудистой системы, укрепляет мышцы и кости, помогает сохранять нормальную массу тела и улучшает общую выносливость. Поэтому я советую выбирать не самый модный или сложный вид спорта, а тот, которым действительно хочется заниматься», — отметила Инна Зенкова.

Оптимальный формат движения каждый определяет сам: от энергичного бега до скандинавской ходьбы или бассейна. Тем, кто долго пренебрегал нагрузками, следует наращивать темп постепенно, избегая перегрузок в первый же день.

При наличии хронических диагнозов уровень активности необходимо согласовать со специалистом.

Здоровый образ жизни исключает соревновательный дух и погоню за показателями. Это ежедневная забота об организме, первым шагом к которой может стать обычная прогулка по более длинному маршруту.