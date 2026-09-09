Подмосковный врач Тысячная: нехватка сна может ослабить защиту ребенка от ОРВИ

С наступлением сентября, когда дети возвращаются за школьные парты, вопрос качественного ночного отдыха становится критически важным для их здоровья. Об этом рассказала педиатр Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля Елена Тысячная.

По словам врача, именно во сне иммунитет работает наиболее активно. Организм вырабатывает цитокины— особые белки, защищающие от вирусов и воспалений.

Кроме того, во сне вырабатывается мелатонин, пик которого приходится на ночные часы, — при позднем засыпании его выработка сбивается. Нормы сна: дошкольникам — 10–12 часов, младшим школьникам — от девяти до 11, подросткам 11–14 лет — от восьми до 10, старшим подросткам — восемь–девять часов, но всегда ориентируйтесь на самочувствие ребенка.

Для настройки биологических часов специалисты рекомендуют придерживаться четкого графика даже в выходные. Гаджеты необходимо убирать за час до сна, так как синий свет экрана блокирует выработку мелатонина.

Оптимальная температура в спальне должна держаться в пределах 18–22 градусов при регулярном проветривании. Вечером лучше избегать активных игр и сложных уроков, отдав предпочтение легкому ужину и спокойному ритуалу — чтению или теплому душу.

Если ребенок не может уснуть, не стоит заставлять его лежать в темноте — эффективнее встать, почитать 15–20 минут и вернуться в постель позже. При систематических проблемах со сном следует обратиться к педиатру, чтобы исключить стресс или неврологические нарушения.

Сигналами нехватки отдыха служат тяжелое пробуждение утром, постоянная вялость, раздражительность, падение успеваемости и частые простуды. Начать восстановление стоит именно с режима — зачастую это решает проблему без медикаментов. Дети, получающие достаточный отдых, не только реже болеют, но и легче справляются со школьной нагрузкой и тревожностью.

Елена Тысячная напоминает родителям об важности личного примера и посоветовала откладывать телефон перед сном.