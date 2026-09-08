Подмосковный врач Трунов развеял миф о неэффективности блокады при болях в спине

Вокруг лечебных блокад позвоночника существует множество пугающих мифов. На вопрос об эффективности этой процедуры ответил заместитель заведующего неврологическим отделением Воскресенской больницы Михаил Трунов.

Медик назвал блокаду официально признанным медицинским методом с высокой эффективностью.

«Однако ключевое условие успеха — точность. В современной доказательной медицине категорически запрещено выполнять блокады вслепую. Процедура должна проводиться строго под визуальным контролем — с использованием УЗИ или рентген-/МРТ-навигации. Только так врач видит анатомические структуры и гарантированно доставляет лекарство в очаг воспаления, не повреждая нервные стволы и сосуды», — уточнил Михаил Трунов.

При технически грамотном выполнении процедура позволяет быстро купировать тяжелый болевой синдром, снять отек и разорвать замкнутый круг мышечного спазма.

Важно понимать, что блокада не лечит саму грыжу или остеохондроз, но она возвращает пациенту возможность двигаться без мучений и приступить к полноценной реабилитации. Доверять проведение такой манипуляции следует только профессионалам.