Подмосковный врач Шамсудинова назвала онемение рук и ног признаком микроинсульта

Транзиторная ишемическая атака, часто называемая микроинсультом, представляет собой внезапный сбой в кровоснабжении головного мозга и требует экстренного обращения к медикам. Об этом рассказала невролог Можайской больницы Наида Шамсудинова.

Главное отличие транзиторной ишемической атаки от обычного инсульта состоит в том, что симптомы исчезают самостоятельно в течение нескольких минут или часов и не продолжаются дольше суток.

К этому состоянию необходимо относиться максимально серьезно, поскольку оно сигнализирует о патологии сосудов: у каждого второго пациента после такого приступа в ближайшие годы происходит полноценный инсульт.

«Распознать атаку можно по симптомам, которые появляются мгновенно. Чаще всего это резкая слабость, онемение или даже паралич руки и ноги с одной стороны тела (например, только справа). Речь может стать невнятной, замедленной или человек вовсе перестает понимать обращенные к нему слова. Также могут внезапно появиться головокружение, шаткость при ходьбе, двоение в глазах или кратковременная слепота на один глаз — все это признаки того, что мозг испытывает кислородное голодание», — рассказала Наида Шамсудинова.

При появлении подобных симптомов необходимо срочно вызвать скорую помощь по номеру 103 или 112, даже если самочувствие улучшилось спустя пять минут.

До приезда врачей больного следует уложить с приподнятой головой, расстегнуть стесняющую одежду и открыть доступ свежему воздуху. Самостоятельно принимать средства для разжижения крови или препараты для снижения давления без назначения врача запрещено.