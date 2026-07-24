Подмосковный врач Рустамдухт назвала резкое головокружение «ред флагом» инсульта

В рамках недели сохранения здоровья головного мозга невролог центральной поликлиники Солнечногорской больницы Адибаи Рустамдухт рассказала о симптомах, которые нельзя игнорировать. Медик дала рекомендации по профилактике заболеваний нервной системы.

К тревожным признакам относятся внезапное головокружение, проблемы с речью или зрением, слабость с одной стороны тела, онемение лица или конечностей, нарушение координации и асимметрия лица. При появлении таких симптомов необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью, чтобы исключить инсульт и другие серьезные неврологические заболевания.

«Для сохранения здоровья мозга важны умеренная физическая активность, постоянная умственная нагрузка, социальное общение, отказ от вредных привычек, контроль давления, сахара и холестерина. Необходимо спать семь–восемь часов, придерживаться средиземноморской диеты и управлять стрессом. Начинать заботу о мозге нужно с молодости, а после 30 лет эти правила должны стать нормой», — подчеркнула Адибаи Рустамдухт.

Система медицинской помощи пациентам с неврологическими жалобами выстроена таким образом, чтобы своевременно выявлять проблемы. При отсутствии симптомов достаточно ежегодно проходить диспансеризацию.

Если появляются жалобы, терапевт направляет пациента к неврологу, а большинство состояний можно лечить амбулаторно. Госпитализация требуется в основном при острых нарушениях мозгового кровообращения и тяжелых прогрессирующих состояниях.