Подмосковный врач Полушкин напомнил способы снижения риска развития онкологии

В координационном центре онкомониторинга Подмосковья напомнили, что риск развития онкологических заболеваний во многом зависит от образа жизни. Соблюдение простых профилактических мер помогает значительно снизить вероятность их возникновения.

Врачи рекомендуют отказаться от курения, в том числе избегать пассивного воздействия табачного дыма, придерживаться сбалансированного рациона с преобладанием овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов, ограничить употребление алкоголя и переработанного мяса, а также поддерживать нормальный вес и регулярно заниматься физической активностью.

Не менее важно защищать кожу от ультрафиолетового излучения, используя солнцезащитные средства и избегая посещения соляриев.

Снизить риск некоторых видов рака также помогают вакцинация против гепатита B и вируса папилломы человека, а также меры профилактики инфекций, передающихся половым путем.

«Ни одна из этих мер не дает 100% гарантии. Но вместе они создают мощную систему обороны вашего организма», — отметил специалист координационного центра онкомониторинга Московской области Виталий Полушкин.

Особое значение специалисты придают регулярным профилактическим обследованиям. Маммография, колоноскопия и осмотр кожи позволяют выявить предраковые изменения и начать лечение на ранней стадии.

Очередной День здоровья в центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья проведут 25 июля с 09:00 до 14:00. Пройти обследование можно без предварительной записи, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.