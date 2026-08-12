Подмосковный врач Пичугина посоветовала покупать арбузы с желтым пятном на боку

В августе арбузы и дыни созревают в естественных условиях. Жаркая и сухая погода помогает плодам накопить больше сахаров без избыточного использования удобрений. Об этом рассказала главный внештатный диетолог Минздрава Подмосковья Инна Пичугина.

Ранние бахчевые могут содержать повышенное количество нитратов, которые в организме человека преобразуются в нитриты.

«Нитриты вступают в реакцию с гемоглобином, образуя метгемоглобин, а метгемоглобин не в состоянии переносить кислород, что приводит к кислородному голоданию тканей. Особенно опасны такие арбузы для детей, беременных женщин и людей с заболеваниями почек», — пояснила Инна Пичугина.

Определить качество арбуза или дыни можно по внешнему виду, запаху и звуку при постукивании.

«У хорошего арбуза на боку должно быть желтое или оранжевое пятно — эта отметка указывает на место, на котором плод лежал на бахче и созревал. Если пятно белое, значит, арбуз еще не поспел. Хвостик у плодоножки должен быть сухим и ломким. Корка плода не должна иметь трещин и вмятин — через повреждения в мякоть могут попасть бактерии. При постукивании спелый арбуз издает звонкий звук, спелая дыня — наоборот, глухой», — добавила доктор.

О спелости дыни свидетельствует медово-фруктовый не слишком резкий запах. При надавливании на корке не должны появляться вмятины.

Покупать бахчевые следует на официальных рынках, ярмарках и в супермаркетах, где продукция проходит санитарный контроль.