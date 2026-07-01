Подмосковный врач Ольга Чиркова дала советы по защите от теплового удара
В рамках недели профилактики смертности от внешних причин специалист Химкинской клинической больницы Ольга Чиркова напомнила что жаркая погода представляет серьезную опасность для здоровья. Высокие температуры значительно увеличивают нагрузку на организм, способствуя обезвоживанию, развитию теплового удара и обострению хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистой системы.
Наиболее тяжело жару переносят дети, пожилые люди, беременные женщины, а также пациенты с ожирением, сахарным диабетом, заболеваниями сердца, почек и органов дыхания.
При высокой температуре окружающей среды организм охлаждается за счет активного потоотделения. Вместе с жидкостью человек теряет важные электролиты — натрий, калий и хлор.
Если запасы воды и минералов вовремя не восполняются, объем циркулирующей крови уменьшается, она становится гуще, а сердце вынуждено работать интенсивнее, чтобы снабжать ткани кислородом. Это может привести к снижению артериального давления, нарушению водно-солевого баланса, мышечным судорогам, сбоям сердечного ритма, а у людей из группы риска — повысить вероятность тромбозов, инфаркта, инсульта и острого поражения почек.
Первыми признаками обезвоживания и перегрева являются сильная жажда, сухость во рту, уменьшение количества мочи, ее темный цвет, слабость, быстрая утомляемость, головная боль, головокружение, учащенное сердцебиение, болезненные мышечные судороги.
Ольга Чиркова
заведующая центром общественного здоровья Химкинской клинической больницы
При появлении опасных симптомов необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью или вызвать скорую. К тревожным признакам относятся повышение температуры тела выше 39–40 градусов, спутанность сознания или потеря сознания, судороги, прекращение потоотделения при перегреве, горячая сухая кожа, сильная одышка, боль в груди, выраженная слабость, из-за которой человек не может стоять или ходить, а также многократная рвота и невозможность пить воду.
В жаркие дни следует внимательно следить за самочувствием, регулярно контролировать артериальное давление, соблюдать назначенную врачом схему лечения и не изменять самостоятельно дозировку лекарств.
При любых признаках ухудшения состояния следует как можно скорее обратиться за медицинской помощью.