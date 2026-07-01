Подмосковный врач Ольга Чиркова дала советы по защите от теплового удара

В рамках недели профилактики смертности от внешних причин специалист Химкинской клинической больницы Ольга Чиркова напомнила что жаркая погода представляет серьезную опасность для здоровья. Высокие температуры значительно увеличивают нагрузку на организм, способствуя обезвоживанию, развитию теплового удара и обострению хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистой системы.

Наиболее тяжело жару переносят дети, пожилые люди, беременные женщины, а также пациенты с ожирением, сахарным диабетом, заболеваниями сердца, почек и органов дыхания.

При высокой температуре окружающей среды организм охлаждается за счет активного потоотделения. Вместе с жидкостью человек теряет важные электролиты — натрий, калий и хлор.

Если запасы воды и минералов вовремя не восполняются, объем циркулирующей крови уменьшается, она становится гуще, а сердце вынуждено работать интенсивнее, чтобы снабжать ткани кислородом. Это может привести к снижению артериального давления, нарушению водно-солевого баланса, мышечным судорогам, сбоям сердечного ритма, а у людей из группы риска — повысить вероятность тромбозов, инфаркта, инсульта и острого поражения почек.