Частые простуды в первый год посещения детского сада — обычная часть адаптации детского организма к большому количеству новых вирусов и бактерий. Педиатры НИКИ детства отмечают, что до 12 эпизодов ОРВИ в год для ребенка, который недавно начал ходить в сад, могут считаться нормой, если инфекции проходят без тяжелых осложнений и ребенок быстро восстанавливается.

До поступления в сад ребенок в основном контактировал с микробами, характерными для его семьи. В дошкольной группе круг инфекционных возбудителей значительно расширяется, а иммунная система постепенно знакомится с ними и формирует иммунологическую память.

Поэтому родителям важно не стремиться полностью защитить ребенка от каждой простуды, а обеспечить ему полноценное лечение и восстановление. Не стоит возвращать его в сад с сохраняющимся насморком или сразу после нормализации температуры.

«Частые ОРВИ в первый год садика — это не признак „слабого иммунитета“, а процесс формирования иммунной памяти. Не стоит отправлять ребенка в сад с недолеченным насморком или сразу на следующий день после того, как спала температура. Слизистая оболочка бронхов и носоглотки моментально подхватят новый вирус, и возникнет замкнутый круг. После перенесенного ОРВИ дайте ребенку побыть дома еще три–пять дней для полного восстановления эпителия», — рассказывает главный внештатный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Во время болезни специалисты рекомендуют давать ребенку больше теплой жидкости, поддерживать комфортную влажность воздуха и не снижать температуру ниже 38,5 градуса, если он нормально ее переносит. Если же практически каждая инфекция приводит к антибиотикотерапии, отитам или приступам удушья, ребенка стоит показать педиатру, ЛОР-врачу и аллергологу для углубленного обследования.