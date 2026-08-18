Подмосковный врач Одинаева: часовой отдых после школы избавляет детей от стресса

Со второго по четвертый классы нагрузка на детей заметно возрастает: появляются новые предметы, серьезные оценки и более сложные домашние задания. Одновременно организм переживает период интенсивного роста.

В результате у школьников могут накапливаться усталость и дефицит сна, снижаться интерес к занятиям. Это состояние нередко называют «кризисом третьего класса».

Дополнительные кружки и секции способны усилить переутомление. Его признаками могут быть утренняя вялость, частые простуды, невнимательность на уроках, апатия и нежелание выполнять домашние задания.

«Родители стремятся загрузить ребенка по максимуму: музыкальная школа, репетиторы, спорт, английский язык. В итоге ребенок не имеет ни одного часа свободного времени для нерегламентированной игры и отдыха. Чтобы сохранить здоровье и интерес к учебе, строго соблюдайте правило: после школы ребенок обязательно должен отдохнуть полтора-два часа, причем без телефона и телевизора», — отметила главный внештатный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Перед выполнением домашних заданий ребенку полезно погулять на свежем воздухе. Если он стал апатичным, часто болеет или слишком долго сидит над уроками, специалисты рекомендуют сократить число дополнительных занятий, уделив больше времени сну, движению и свободному отдыху.