Подмосковный врач назвал симптомы церкариоза после купания в водоемах

Тысячи жителей Подмосковья проводят лето вблизи рек, озер и прудов. Однако во время купания есть риск подцепить опасное кожное заболевание — церкариоз или зуд купальщика, предупредили в Минздраве МО.

Заболевание развивается из-за того, что в кожу проникают личинки паразитических червей. Они встречаются в водоемах со стоячей или слабопроточной водой, где обитают водоплавающие птицы.

Их появление на теле может доставлять сильный дискомфорт: вызывать зуд, покраснение и высыпания. Симптомы становятся заметны уже через час после купания и способны сохраняться на протяжении месяца.

При их обнаружении следует обратиться в терапевту или врачу общей практики, который поможет с выбором узкого специалиста. Обычно в таких случаях пациентов направляют в дерматовенерологам или инфекционистам.

«В качестве профилактики церкариоза следует придерживаться простых правил безопасности: выбирать проверенные места для купания, избегать контакта с водой в незнакомых водоемах и тщательно промывать тело чистой водой после купания», — отметил врач-дерматовенеролог Павлово-Посадского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Елена Шаповал.

Запись к врачам доступна на портале «Здоровье» Московской области.